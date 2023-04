Nba, Doncic non basta a Dallas. New Orleans si impone su Los Angeles

Dallas rischia e non poco: nella notte italiana della regular season dell'Nba è arrivata l'ennesima sconfitta per i Mavericks che rischiano rimanere fuori dalla zona play-in. I 42 punti, 10 rimbalzi e 8 assist di un magistrale Luka Doncic e i 31 punti di Hardaway Jr non impediscono alla squadra di casa di raggiungere la vittoria con Miami , che si impone con un punteggio di 129-122 viziato da Butler che mette a referto per gli Heat 35 punti e 12 assist

New Orleans Pelicans - Los Angeles Clippers 122-114

Continua il buon momento dei Pelicans, capaci di imporsi 122-114 allo Smoothie King Center sui Los Angeles Clippers, nonostante i 40 punti di Kahwi Leonard e i 24 punti, con 9 assist, di Westbrook. Per New Orleans ottima prestazione di Brandon Ingram (36 punti per lui) oltre anche a Valanciunas in doppia con 23 punti e 12 rimbalzi. Con questa vittoria i Pelicans consolidano la settima posizione a Ovest e insidiano gli stessi Clippers per il sesto posto.