Nba: Banchero show nel trionfo Magic, Fontecchio ko contro Brooklyn

Ben 13 le partite disputate nella notte italiana della regular season di Nba, con 2 italiani in campo che hanno avuto una sorte sportiva diversa all'interno delle loro partite: Paolo Banchero e Simone Fontecchio. Il primo, con i suoi Magic, segna 14 punti con 9 rimbalzi e contribuisce in modo significativo al successo di Orlando contro Detroit. La partita termina per un complessivo di 128-102 e oltre all'italiano è da segnalare anche la super prestazione di Killian Hayes che mette a referto 20 punti e sette assist. Diversa la sorte di Simone Fontecchio, che con gli Jazz realizza solo 2 punti contro i Brooklyn Nets che vincono 111-110 con un tiro libero decisivo di Dinwiddie a 10” dalla fine.