Nba, Banchero non basta ad Orlando: ko e addio play off

Sconfitta pesante per i Magic di Banchero , che vengono piegati 113-117 dai Cleveland Cavaliers e sono costretti a dire addio ai play off. Ad Orlando non bastano i 20 punti e i 10 rimbalzi del cestista azzurro per evitare il ko interno. Decisivi i 43 punti di uno scatenato Donovan Mitchell. Anche gli Utah Jazz di Simone Fontecchio vengono battuti in casa 133-135 (dopo un tempo supplementare) dai Lakers, trascinati da un super LeBron James, autore di 37 punti. Per l'azzurro 6 punti in 21'34" di gioco.

Embiid e Antetokounmpo show

A Filadelfia Joel Embiid, sempre più in lizza per il riconoscimento di Mvp di questo campionato, è stato protagonista di un vero e proprio show, con 52 punti e 13 rimbalzi, che hanno permesso ai Sixers hanno di battere 103-101 i Boston Celtics . Ottima anche la prova di Giannis Antetokounmpo nella vittoria dei Milwaukee Bucks per 128-140 sui Washington Wizards: per il fenomeno greco 28 punti, 11 rimbalzi e 10 assist. Vittoria per i Rockets (124-103 sui Nuggets), i Grizzlies (119-109 con Portland, grazie ai 30 punti di Bane e 23 di Morant) e per i Phoenix Suns, che hanno sconfitto 115-94 i San Antonio Spurs, mentre i Golden State Warriors hanno prevalso per 136-125 sugli Oklahoma City Thunder: 34 punti per Stephen Curry. Successo anche per i Miami Heat, per 115-108 contro i Detroit Pistons e per i Minnesota Timberwolves, che hanno prevalso sui Brooklyn Nets.