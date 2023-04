Nba, ai Clippers il derby di Los Angeles. Ok Celtics e Bucks

LOS ANGELES (STATI UNITI) - Otto le partite disputate nella notte Nba, con i Los Angeles Clippers di Kawhi Leonard (25 punti, ai quali si sommano i 27 di Powell e la doppia doppia da 17 punti e 13 rimbalzi di Zubac) che si aggiudicano il derby con i Lakers battendoli 125-118. Serata da dimenticare per i gialloviola (ai quali non bastano i 33 punti di James e la doppia doppia di Davis) agganciati al 7° posto della Western Conference da New Orleans, vittoriosa su Memphis (out Morant) per 138-131 dopo un tempo supplementare. Ottima prestazione di squadra per i Pelicans: Murphy III ne fa 30, Ingram va a referto con una doppia doppia da 24 punti e 13 assist, Jones segna 35 punti e McCollum chiude i giochi con 31 punti più 10 rimbalzi. Ai Grizzlies non bastano invece i 40 punti di Jaren Jackson Jr. Grazie al ko dei Grizzlies, i Denver Nuggets si sono assicurati il primato a Ovest.