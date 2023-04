Nba: Magic ko senza Banchero, Miami sorprende Philadelphia

Altro pesante ko per Orlando , un'altra volta contro i Cleveland Cavaliers . I Magic, che avevano già detto addio ai play-off, vengono sconfitti in casa per 94-118 in una gara dove è stato lasciato grande spazio alle riserve e senza l'azzurro Paolo Banchero . Vittoria a sorpresa dei Miami Heat , che battono 129-101 Philadelphia, si prendono il titolo della Southeast Division e tengono in vita le speranze di evitare il torneo play-in, puntando al sesto posto. Protagonisti con 24 punti a testa Butler e Tyler Herro .

Utah ko con Fontecchio in campo

Vittoria che non cambia nulla per i San Antonio Spurs, che battono 129-127 Portland ma chiuderanno comunque la stagione con uno dei tre peggiori record della lega. Ko degli Utah Jazz contro Oklahoma per 114-98. Per Simone Fontecchio 25 minuti in campo, con 11 punti, 3 rimbalzi, 1 recupero, 3 palle perse e un fallo. Infine Phoenix batte 119-115 Denver che scende in campo con tutti i titolari a riposo.