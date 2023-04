Nba, James e Davis trascinano i Lakers. Ok i Pelicans

LOS ANGELES (STATI UNITI) - Serata di verdetti nella notte Nba (11 le partite disputate). Se nella Eastern conference la griglia playoff e play-in è pressoché definita, ancora qualche tassello da riempire a Ovest dove i Los Angeles Lakers ottengono un prezioso successo contro i rimaneggiati Phoenix Suns, già certi del post-season. I gialloviola si aggiudicano l'intera posta con il punteggio di 121-107 con ben sei giocatori in doppia cifra. Il più prolifico è Russell con 24 punti, Reaves ne fa 22, Beasley ne segna 21 dalla panchina, 11 per Hachimura ma sono sempre i soliti LeBron James (16 punti) e Davis (14 punti e ben 21 rimbalzi) a trascinare i padroni di casa. I Lakers salgono così al settimo posto, in coabitazione con i Pelicans che si impongono 113-105 sui Knicks già qualificati ai playoff: New Orleans vince grazie ai 31 punti di Trey Murphy III, i 23 di McCollum, i 18 di Ingram e i 15 di Jones.