Nba, play-in: Lakers avanti a fatica, Atlanta beffa Miami

LOS ANGELES (STATI UNITI) - Inizia col botto il play-in dell'Nba. Due le gare disputate nella notte italiana, con i Lakers che strappano il pass per i playoff grazie al successo interno (108-102) contro Minnesota. Faticano più del dovuto i gialloviola, ai quali serve un tempo supplementare per piegare la resistenza dei Timberwolves: mattatori del match i soliti LeBron James e Anthony Davis, autori rispettivamente di 30 e 24 punti. Agli ospiti non basta invece la doppia doppia di Towns (24 punti e 11 rimbalzi) e i 23 punti di Conley. Per effetto di questo risultato, i Lakers staccano il pass per i playoff: al primo turno, da settima testa di serie, se la vedranno con i Memphis Grizzlies. I T-Wolves se la vedranno invece con la vincente del confronto tra New Orleans Pelicans e Oklahoma City Thunder: una sfida senza appello che vale il post-season.