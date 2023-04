Nba, Chicago rimonta Toronto: show LaVine. Passa Oklahoma

Il quadro dei playoff di Nba è sempre più definitivo, con altri verdetti nella seconda serata di play-in. Chicago resta in corsa per un posto battendo in rimonta, e in trasferta, Toronto per 105-109. Rimonta clamorosa dei Bulls, sotto di 19 punti negli ultimi venti minuti di gara. Protagonista assoluto di questa vittoria è Zach LaVine, autore di 17 punti nel solo terzo quarto e chiudendo con 39 punti totali: "LaVine ci ha tenuti in vita quando tutto sembrava finito”, le parole del coach Donovan. I Bulls conquistano così l’opportunità di sfidare Miami per un posto nei playoff. L'altro risultato è la vittoria di Oklahoma, che elimina New Orleans con il punteggio di 123-118. Si chiude così una stagione complicata per i Pelicans, mentre i Thunder sfideranno Minnesota per un posto nei playoff.