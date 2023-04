Premi Nba: in tre per l'Mvp, Banchero candidato a rookie dell'anno

NEW YORK (STATI UNITI) - A poche dall'inizio dei playoff (si parte stasera con Philadelphia-Brooklyn, alle 19 ora italiana) l'Nba ha annunciato le nomination per i riconoscimenti individuali della regular season. Per il secondo anno consecutivi, i tre candidati al premio di Mvp saranno Nikola Jokic (Denver Nuggets) che se l'è aggiudicato nelle ultime due stagioni; Joel Embiid (Philadelphia 76ers) nonché grande favorito essendo il miglior marcatore stagionale e Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks). Il centro serbo potrebbe diventare il quarto giocatore di sempre a essere eletto Mvp per tre anni consecutivi, impresa riuscita solo a tre leggende come Larry Bird, Wilt Chamberlain e Bill Russell.