Nba, Philadelphia e Boston vincono gara 1 nei play off

Philadelphia 76ers e Boston Celtics portano a casa il match d'esordio nei play off dell'Nba, sconfiggendo Brooklyn e Atlanta. I Sixers si impongono nettamente 121-101 sui Nets, sfruttando una gran giornata del solito Embeed, autore di 26 punti. Ottima anche la prestazione di Harden, che chiude con 23 punti, 13 assist e 4 rimbalzi. Ai Nets non bastano i 30 punti di Mikal Bridges. Vittoria agevole per i Celtics, che al Td Garden battono gli Atlanta Hawks 112-99. Sugli scudi Jaylen Brown (autore di 29 punti e 12 rimbalzi) e Jayson Tatum, che chiude con 25 punti e 11 rimbalzi. Non bastano ad Atlanta i 24 punti di Murray.