Nba, playoff: Golden State ancora ko, Sacramento vola sul 2-0

La reazione di Golden State non arriva e Sacramento vince la seconda partita della serie. Le gare dei playoff nella notte italiana vedono i Kings avanti per tre quarti di partita, resistendo alla rimonta degli Warriors con il punteggio finale sul 114-106. I campioni in carica vanno sotto 2-0 in una serie playoff: non succedeva dal 2007. Non bastanto i 28 punti di Steph Curry, con Golden State chiamata ad una reazione nelle prossime partite per non ricevere una clamorosa eliminazione.