Nba, playoff: Boston vola sul 2-0, pareggiano Phoenix e Cleveland

BOSTON (STATI UNITI) - Sono tre le gare disputate nella notte dei playoff Nba . Boston si porta sul 2-0 contro Atlanta nella serie dei quarti della Eastern Conference : i Celtics si aggiudicano infatti gara-2 battendo gli Hawks per 119-106 con una doppia doppia da 29 punti e 10 rimbalzi di Tatum , top-scorer dell'incontro assieme al rivale Murray . Agli Hawks , che ora disputeranno gara-3 e gara-4 tra le mura amiche della 'State Farm Arena', non bastano nemmeno i 24 punti di Young , i 18 di Bogdanovic e la doppia doppia di Hunter (18 punti e 12 rimbalzi).

Nba, Cavs e Suns impattano la serie

La partita più spettacolare della notte oltreoceano va in scena a Phoenix: i Suns pareggiano la serie contro i Los Angeles Clippers (123-109 e 1-1) grazie alle fiammate di Devin Booker (38 punti), all solidità di Kevin Durant (25 punti) e a un Chris Paul da antologia (16 punti e 8 decisivi assist) nell'ultimo periodo. Pareggia i conti anche Cleveland: i Cavaliers impattano sull'1-1 superando i i New York Knicks per 107-90 grazie ai 32 punti di Garland, ai 24 di LeVert e alla doppia doppia (17 punti più 13 rimbalzi) di Mitchell. Ai newyorkesi non bastano i 22 punti di Randle e i 20 di Brunson.