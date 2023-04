Nba, Jokic trascina i Nuggets. Atlanta accorcia su Boston

Trascinata da un super Jokic, autore di 20 punti, 11 rimbalzi e 12 assist, Denver si porta sul 3-0 contro Minnesota. L'ultimo successo in trasferta (120-11) porta la firma del talento serbo e di Michael Porter Jr (25 punti e 9 rimbalzi). Nei Timberwolvews Edwards segna 36 punti, mentre Towns ne realizza 27.

Atlanta dimezza lo svantaggio

Più equilibrato il confronto tra Hawks e Celtics con Atlanta che, grazie al successo casalingo in gara 3 per 130-122 dimezza lo svantaggio portando la serie sull'1-2 per Boston. Vittoria dei Knicks, che si impongono 99-79 su Cleveland, grazie ai 21 punti di Brunson e i 19 di Barret. Tra i Cavaliers 22 di Mitchell e 17 di LeVert.

Il quadro dei playoff

EASTERN CONFERENCE

Milwaukee Bucks vs. Miami Heat 23/4 (1-1)

Cleveland Cavaliers vs. New York Knicks 79-99 (1-2)

Brooklyn Nets vs. Philadelphia 76ers 22/4 (0-3)

Boston Celtics vs. Atlanta Hawks 122-130 (2-1)

WESTERN CONFERENCE