Nba, playoff: Philadelphia al secondo turno. Davis trascina i Lakers

NEW YORK (STATI UNITI) - Arriva il primo verdetto dei playoff Nba: battendo 96-88 Brooklyn in gara 4, Philadelphia approda al secondo turno: i 76ers avanzano nella Eastern Conference chiudendo la serie sul 4-0 e vincono gara-4 grazie a tre giocatori in doppia doppia: Harris (top scorer, a referto con 25 punti e 12 rimbalzi), Harden (17 punti più 11 assist) e Reed (10 punti più 15 rimbalzi). Ai Nets non bastano i 20 punti di Dinwiddie e le doppie doppie di Claxton (19 punti più 12 rimbalzi) e Johnson (11+10). Importante successo anche per i Lakers che vincono 111-101 contro Memphis e si portano sul 2-1 nella serie. Mattatore del match per i gialloviola è Anthony Davis, autore di 31 punti e 17 rimbalzi. Bene anche LeBron James, a referto con 25 punti. Inutile, per i Grizzlies, lo show di un incontenibile Ja Morant (45 punti e 13 rimbalzi).