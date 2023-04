Nba, il trionfo di Banchero: è lui il Rookie of the year

Dopo Shaquille O'Neal e Mike Miller, Paolo Banchero diventa il terzo giocatore dei Magic a vincere il premio di Rookie of the Year. L'azzurro ha ricevuto ben 98 voti su 100, distanziando in modo netto Jalen Williams dei Thunder. I numeri dell'azzurro sono impressionanti: 20 punti, 6.9 rimbalzi e 3.7 assist di media. In ben 15 partite ha segnato almeno 25 punti e in 40 gare ne ha totalizzati almeno 20. E ha vinto il rookie del mese quattro volte nel corso della stagione.