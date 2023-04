Nba, Bucks fuori a sorpresa: passa Miami! Lakers ko

Clamoroso ai playoff di Nba, con l'eliminazione a sorpresa dei Milwaukee Bucks per mano di Miami Heat. Risultato incredibile, con la testa di serie numero uno nella Eastern Conference che va fuori. Miami chiude la serie sul 4-1 con una vittoria per 128-126 ai tempi supplementari. Protagonista indiscusso Jimmy Butler: 42 punti e canestro decisivo per completare la rimonta sui Bucks e condannarli all'eliminazione. Golden State sblocca l'equilibrio e batte a domicilio i Kings trovando il primo successo in trasferta: la serie va sul 3-2.