Giannis sbotta per una domanda e dà una lezione sul fallimento: il VIDEO è virale

NEW YORK (Usa) - I Milwaukee Bucks, miglior squadra della regular season, sono stati eliminati dai playoff dai Miami Heat. E' solo la sesta volta nella storia dell’Nba che l'ottava in classifica estromette la squadra numero 1 del tabellone. Giannis Antetokounmpo, chiamato a rispondere in conferenza stampa non ha preso bene le domande dei cronisti che parlano dell’ennesimo fallimento.

La lezione

“Ogni anno mi fate la stessa domanda - sottolinea il cestista - tu vieni promosso ogni anno nel tuo lavoro? Si o no? Rispondimi. No. Ogni anno lavori per qualcosa, verso un obiettivo. Lavori per aiutare la tua famiglia, per scegliere una casa migliore, per aiutare i tuoi genitori. Non voglio metterla sul personale. Ci sono sempre dei passaggi da compiere, ma lavorare per un obiettivo non è un fallimento. Ci sono sempre dei passaggi. Michael Jordan ha vinto sei titoli giocando quindici anni: quindi per nove stagioni ha fallito? E’ ciò che mi state dicendo?”. Diversi sportivi hanno condiviso sui propri profili social la risposta di Giannis Antetokounmpo tra cui il tennista Berrettini e il calciatore della Roma Zalewski.