Playoff Nba, Murray e Jokic show: Denver domina Phoenix

DENVER (STATI UNITI) - Si aprono con la vittoria di Denver su Phoenix le semifinali della Western Conference dell'Nba. I Nuggets regolano 125-107 i Suns e si portano sull'1-0 nella serie. I padroni di casa dominano in lungo e in largo la partita grazie alle prestazioni monstre dei loro due assi: doppia doppia da 24 punti e 19 rimbalzi per Nikola Jokic e 34 punti per Jamal Murray.