Nba, Curry show: Golden State in semifinale contro i Lakers

Nella notte Nba, Golden State vince 120-100 in casa di Sacramento e chiude finalmente la serie sul 4-3, nel match decisivo. Prestazione incredibile di Steph Curry, che si carica i Warriors sulle spalle e mette a referto la miglior prestazione di sempre in una gara-7: 50 punti, 8 rimbalzi e 6 assist, con 7/18 dall'arco e 20/38 dal campo. Numeri fantastici che permettono ai campioni in carica di conquistare la semifinale della Western Conference, dove incontreranno i Lakers di LeBron James. Iniziano anche le semifinali, con Miami si impone 108-101 su New York, invertendo il fattore campo. A trascinare gli Heat è il solito Jimmy Butler: 25 punti e 11 rimbalzi.