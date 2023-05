Nba, Harden trascina i Sixers contro Boston: Denver 2-0 su Phoenix

BOSTON (Stati Uniti) - James Harden trascina Philadelphia al successo (119-115) sul Td GArden di Boston, in gara 1 delle semifinali della Eastern Conference. Grazie a 45 punti e alla tripla decisiva segnata a 8 secondi dalla sirena, porta i 76esr al successo. Per i padroni di casa non bastano i 39 punti di Jayson Tatum.