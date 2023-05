Playoff Nba: Boston a valanga su Philadelphia, serie in parità

BOSTON (STATI UNITI) - Ruggito Boston : al 'Td Garden' in gara-2, i Celtics travolgono 121-87 i Philadelphia 76ers e pareggiano la serie dei quarti di finale dei playoff Nba sull' 1-1 . La squadra di coach Mazzulla domina in lungo e in largo, chiudendo il match nel terzo quarto con un parziale di 35-16 che non lascia scampo a Embiid e compagni . Tra i padroni spiccano le magistrali prove di Brown (25 punti), Brogdon (23), il duo Smart-White (15 a testa) e William s (12). Sotto tono la stella dei Celtics, Jayson Tatum , a referto con 7 punti e 7 rimbalzi.

Philadelphia, che batosta

Nonostante il rientro dell'mvp della regular season, Joel Embiid, i Sixers non riescono a opporre resistenza: il centro classe 1994 segna 15 punti in 27 minuti di impiego ma non può nulla contro la furia offensiva dei Celtics. Per gli ospiti spiccano anche i 16 punti di Harris, i 13 di Maxey e la doppia doppia di Harden (12 punti e 10 rimbalzi). La serie si sposta ora a Philadelphia: gara-3 è in programma al 'Wells Fargo Center' nella notte tra giovedì e venerdì (1:30 ora italiana).