Nba, Golden State pareggia la serie: Thompson piega i Lakers

Serie in parità tra Golden State e Los Angeles, con i Warriors che hanno vinto la seconda partita della semifinale dei playoff di conference in Nba 127-100. I Lakers si fanno così raggiungere sull'1-1. Da segnalare la prestazione di Klay Thompson, che ha chiuso con 30 punti, di cui 24 da tre, e che ha anche limitato gli attacchi di Anthony Davis, protagonista nella prima partita della serie e che ha chiuso solo con 11 punti stavolta. Domani le due squadre scenderanno nuovamente in campo per la terza partita, che vedrà una delle due andare in vantaggio. Quella tra Golden State e i Los Angeles Lakers è stata l'unica partita di Nba giocata nella notte. Le altre sfide vedono Denver in vantaggio 2-0 su Phoenix, mentre Boston e Philadelphia sono sull'1-1 così come New York e Miami.