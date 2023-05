Playoff Nba, Lakers e Miami show: 2-1 contro Warriors e Knicks

LOS ANGELES (STATI UNITI) - Due gare-3 disputate nella notte Nba . Dominio assoluto dei Lakers che si portano sul 2-1 nella serie playoff contro i Golden State Warriors , travolti 127-97 . Bene anche Miami che surclassa 105-86 i New York Knicks. In California è Anthony Davis il mattatore del match per i gialloviola: il centro classe 1993 trascina i suoi con una doppia doppia da 25 punti e 13 rimbalzi. Bene anche LeBron James a referto 21 punti, 8 assist ed 8 rimbalzi. Fondamentali per i Lakers anche i 21 punti di D’Angelo Russell, giocatore chiave per le sorti offensive della squadra di coach Darvin Ham . Ai campioni in carica non basta l'ottima prova di Stephen Curry, autore di 23 punti.

Miami, è Butler show!

L'altra gara-3 della notte Nba è andata in scena in Florida con i Miami Heat che si portano in vantaggio nella serie contro i New York Knicks. Finisce 105-87 per i padroni di casa che ritrovano Jimmy Butler, assente in gara-2 sale in cattedra e risulta decisivo con i suoi 28 punti. Tra gli Heat spiccano anche le ottime prove di Max Strus (19) e la doppia doppia di Bam Adebayo (17 punti e 12 rimbalzi). Ai Knicks non bastano invece i 20 punti di Jalen Brunson, mentre Julius Randle ne mette a segno solo 10 con un 0/5 dall'arco.