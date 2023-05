Nba, Philadelphia pareggia la serie ai supplementari: Boston ko

Due le partite nella notte italiana di Nba. A Philadelphia i 76ers battono i Boston Celtics 116-115 dopo un tempo supplementare e pareggiano la serie portandosi sul 2-2. I padroni di casa volano sul +16 verso la fine primo tempo e al termine del terzo quarto ma Boston non cede facilmente, trovando la rimonta. Sul 100-105 fiammata dei 76ers e canestro di Tucker che porta ai supplementari dove a decidere è la tripla di James Harden che chiude il match con 42 punti, 9 assist, 8 rimbalzi. Per Joel Embiid 34 punti e 13 rimbalzi.

Serie in parità tra Suns e Nuggets

Pareggiano la serie anche i Phoenix Suns che battono i Denver Nuggets 129-124 portandosi sul 2-2. Protagonista della serata Kevin Durant e Devin Booker. I due mettono a referto 36 punti a testa. Per Durant anche 11 rimbalzi e 6 assist, per Booker 12 assist e 6 rimbalzi. Non bastano ai Nuggets i 53 punti e 11 assist di Nikola Jokic.