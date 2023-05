Nba, Warriors e Knicks battono Lakers e Heat: tutto rinviato a gara sei

Grande equilibrio nelle semifinali di Conference dei Play off Nba, che andranno entrambe a gara sei. Warriors e Knicks hanno infatti sconfitto Lakers e Heat , portando il risultato sul 3-2. Golden State sfrutta il fattore campo e batte 121-106 Los Angeles. Sei i giocatori in doppia cifra: il quintetto base (con Steph Curry che segna 27 punti e 8 assist) più Poole, che ne segna 11 dalla panchina. Ai Lakers non bastano i 25 punti e i 9 rimbalzi di un ottimo LeBron James.

New York batte Heat e riapre la serie

Vittoria anche per New York, che si impone su Miami 112-103, tenendo aperta la seria e andando sul 2-3. Il protagonista della vittoria è Jalen Brunson, che chiude con 12 su 22 dal campo e con 10 su12 dalla lunetta per un totale di 38 punti. La stella dei Knicks sfiora anche la tripla doppia con 9 rimbalzi e 7 assist. Miami e i Lakers, volano a gara-6 e avranno il match-point in casa.