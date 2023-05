Playoff Nba: Denver vola in finale, ok i Celtics contro i Sixers

Il sogno di Denver è ancora acceso. I Nuggets superano in gara 6 la serie contro Phoenix e raggiungono la finale della Western Conference a tre anni di distanza dall'ultima volta. Gli uomini di coach Malone Al Footprint Center travolgono i Suns 125-100, complice una super prestazione del solito Nikola Jokic (32 punti, 12 assist e 10 rimbalzi), oltre ai 26 punti di Murray e ai 21 di Caldwell - Pope .

Philadelphia 76ers- Boston Celtics 86-95

I Celtics superano i Sixers 95-86 e si conquistano il diritto di giocare la sfida decisiva davanti al proprio pubblico domenica. Merito di Jayson Tatum, 19 punti ma soprattutto le due triple consecutive nell'ultimo quarto che permettono a Boston di passare da 81-83 a 87-83. I Sixers - 26 punti a testa per Embiid e Maxey - rischiano di fare la fine di Milwaukee, che un anno fa si fece rimontare da 3-2 dopo aver fallito il match-point in casa. E i precedenti di Doc Rivers (nove sconfitte in gara 7, quattro volte più di qualsiasi altro coach) fanno tremare i tifosi di Philadelphia.