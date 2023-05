Nba, i Nuggets vincono gara-1 contro i Los Angeles Lakers

Denver, un successo di squadra

Ma i Nuggets non sono soltanto Nikola Jokic: nella notte italiana Murray mette a segno 31 punti mentre Caldwell-Pope ne infila 21. Sull'altro fronte, 40 punti e 10 rimbalzi per Davis, 26 punti, 12 rimbalzi e 9 assist per James e 23 punti per Reaves. I Lakers sono stati costretti a rincorrere pr tutta la partita, costretti a rimediare a un passivo di -21. Ma una volta ridotto il margine fino a riportarsi per due volte a -3 nell'ultimo periodo (a 1'12" dalla sirena), la squadra di Los Angeles è nuovamente crollata.