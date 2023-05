Nba, dominio Denver: 3-0 ai Lakers e Finals ad un passo

Murray e Jokic decisivi: i Lakers vanno ko

La guardia ha messo a segno 37 punti (30 solo nel primo tempo). Numeri che, uniti a quelli di Jokic (24 punti, 8 assist e sei rimbalzi), hanno permesso agli uomini di Malone di aggiudicarsi la sfida e mettere una serie ipoteca sulla vittoria della serie. Jokic è salito in cattedra nel finale, segnando quindici punti nell'ultimo quarto. Per i padroni di casa non sono bastati i 23 punti (con 12 assist) di LeBron James.