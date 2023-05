Carmelo Anthony annuncia il ritiro dopo 19 anni di Nba

Carmelo Anthony annuncia il ritiro dopo 19 stagioni di Nba. L'ormai ex cestista dice addio al basket dopo essere diventato una vera e propria leggenda dell'Nba, nono miglior marcatore di sempre con la bellezza di 28.289 punti messi a referto. "È arrivato il momento di dire addio, ai campi di gioco dove mi sono costruito una reputazione e allo sport che mi ha reso orgoglioso, la mia storia è sempre stata oltre il basket, è arrivato per me il momento di dire addio", ha annunciato in un commovente video pubblicato su Instagram.