Nba, Jokic trascina Denver alle Finals: 4-0 ai Lakers di James!

LOS ANGELES (STATI UNITI) - Serata magica per Denver : i Nuggets di coach Michael Malone superano 113-111 i Los Angeles Lakers alla 'Crypto Arena', chiudono la serie con un clamoroso ' sweep ' ( 4-0 ) e conquistano le Nba Finals per la prima volta nella loro storia: sfideranno la vincente del confronto tra Miami e Boston , con gli Heat avanti 3-0 . Gli ospiti dominano grazie allo strapotere di un incontenibile Nikola Jokic : il serbo firma l' ottava tripla doppia ai playoff , andando a referto con 30 punti, 14 rimbalzi e 13 assist. Bene anche Murray (25 punti), Gordon (22) e Porter (doppia doppia da 15 punti e 10 rimbalzi).

Lakers, James è l'ultimo ad arrendersi

Ai californiani, che pagano un terzo quarto sottotono (16-36 il parziale) non basta invece l'ennesima grande prova di LeBron James, top scorer del match con 40 punti (10 rimbalzi e 9 assist). Il 'Prescelto' trova anche l'aiuto dei compagni, per esempio di Anthony Davis (che chiude con una doppia doppia da 21 punti e 14 rimbalzi) e di Austin Reaves (17 punti), ma contro questi Nuggets non c'è nulla da fare.