Michael Jordan, la dura accusa di Pippen: "Lo hanno visto tutti, orribile"

Dall'uscita di "The Last Dance", documentario sulla storia dei Chicago Bulls degli anni 90, Scottie Pippen, ex compagno di squadra di Michael Jordan, non perde occasione di attaccare il suo vecchio "amico". Alla base di questo odio oltre al racconto della serie, distorto a detta di Pippen, ci potrebbe essere anche una rivalità di tipo sentimentale, con il figlio di Michael Jordan, Marcus, sorpreso con Larsa, ex moglie di Scottie. Proprio nell'ultima puntata del podcast "Gimme The Hot Sauce" infatti l'ex giocatore dei Chicago Bulls non ha trattenuto il suo rancore nei confronti di MJ...