Playoff Nba, Butler show: Miami sbanca Boston e vola alle Finals

BOSTON (STATI UNITI) - Notte da sogno per i Miami Heat che vincono gara-7 a Boston e volano alle Finals 2023 contro i Denver Nuggets di Nikola Jokic . Finisce 103-84 per la franchigia della Florida che ammutolisce il Td Garden e stoppa sul più bello il tentativo di rimonta dei Celtics dallo 0-3 al 3-3 regalando l’ennesimo colpo di scena di una serie semplicemente incredibile.

Butler monumentale al Td Garden

Dopo una buona partenza di Boston, Miami domina il match: gli ospiti, trascinati da un Jimmy Butler monumentale (28 punti, 7 rimbalzi e 6 assist) volano sul +17 nel secondo quarto e all’intervallo lungo il vantaggio è di undici punti. Nella ripresa Boston tenta la rimonta Brown (19 punti) e White (18 punti) ma la squadra di Spoelstra arrotonda il punteggio grazie alle ottime prove di Martin (doppia doppia da 26 punti e 10 rimbalzi) e Adebayo (doppia doppia da 12 punti e 10 rimbalzi). I Celtics pagano invece l'infortunio alla caviglia di Jayson Tatum a inizio match: l'asso dei Celtics gioca 41' minuti, segna una doppia doppia da 14 punti e 11 rimbalzi ma non riesce a incidere.

Nba Finals, quando si gioca Denver-Miami

Le Nba Finals tra Denver Nuggets e Miami Heat avranno inizio nella notte italiana tra giovedì 1 giugno e venerdi 2 (palla a due alle ore 2:30). La franchigia del Colorado arriva alla sua prima finalissima reduce dallo sweep ai danni dei Los Angeles Lakers e vanno a caccia del primo titolo della loro storia potendo contare sul fattore campo. Gli Heat raggiungono invece l'ultimo atto dei playoff da ottava classificata: è la seconda volta nella storia dell'Nba che una franchigia partita come numero 8 del post-season raggiunge le Finals. In precedenza erano riusciti nell’impresa i New York Knicks nel 1999.