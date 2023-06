Dennis Rodman: "Fare sesso con tante donne diverse era diventato un lavoro"

Dennis Rodman, il sesso e la storia con Carmen Electra

"In quel periodo della mia vita facevo sesso con una donna diversa ogni sera. Era diventato praticamente un lavoro. Con Carmen è stato però subito diverso - ha raccontato Dennis Rodman - Era bello stare con qualcuno che aspettava il momento e il posto giusto". L'ex cestista ha ricordato il primo appuntamento: "Siamo andati a mangiare sushi, siamo tornati a casa, ci siamo sdraiati sul letto e ci siamo guardati e abbiamo parlato, parlato, parlato. Lei è stata lì quattro o cinque giorni, dormendo a casa mia, nel mio letto, e non abbiamo mai fatto l'amore. Era qualcosa di irreale".

Dennis Rodman si è rotto il pene tre volte

Tra un annedoto e l'altro di Dennis Rodman pure la triplice frattura del pene: "La prima volta è accaduto durante una festa in barca. Sono entrato in una cabina ed ero con una ragazza che ha pensato che fosse una buona idea saltare su di me. Saltai come un matto e c'era sangue dappertutto. La seconda volta è stata dopo una partita con i Rockets in cui sono stato colpito da una pallonata. Una ragazza aveva volato per migliaia di chilometri per cenare con me. Stavo andando solo a cena, davvero. Ma poi ha tirato fuori dei libri sul sesso tantrico e mi ha detto di prepararmi – non potevo dire di no. L'ha rotto come una noce. La terza è stata una notte selvaggia in un hotel con la mia ragazza. Sapevo cosa fare, sono andato in ospedale per la pillola. Ma tutti i dottori si sono incuriositi e hanno chiamato metà dell'ospedale. Non capivano come si fosse rotto".