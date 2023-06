Nba, trionfo Denver: Miami ko in gara 5, Jokic Mvp delle Finals

DENVER (USA) - Notte di festa per i tifosi dei Nuggets, che superando Miami nella gara 5 della sfida decisiva delle Finals hanno chiuso la serie sul 4-1 vincendo così il primo titolo Nba della loro storia. Guidati dal serbo Nikola Jokic i Nuggets hanno resistito a una raffica in ritardo di Jimmy Butler (21 i punti a referto) che non è però bastata agli Heat, battuti 94-89 e al terzo ko incassato in finale nelle ultime 10 stagioni (dopo l'ultimo anello conquistato nel 2012-2013 contro i San Antonio Spurs).