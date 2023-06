Nba Draft, accoglienza da star per Wembanyama: la sorpresa dei tifosi

NEW YORK - Parte da star la carriera in Nba di Victor Wembanyama. Il talento francese sarà il primo nome chiamato nella notte del Draft e diventerà il nuovo giocatore dei San Antonio Spurs. Per l'occasione è sbarcato a New York, dove ha ricevuto la prima sorpresa della sua esperienza in America. Ad attenderlo al gate in aeroporto c'erano tantissimi tifosi, con il francese che si è fermato divertito a firmare autografi per tutti.