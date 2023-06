Nba, Harden verso l'addio ai 76ers: in corsa Clippers e Knicks

ROMA - Sembra che sia giunto ormai al termine il tempo di James Harden a Philadelphia . Secondo la "Espn", il giocatore, 33 anni, ha esercitato la player option da 35,6 milioni di dollari per la stagione 2023-24 Nba , ma di fatto cercherà assieme ai Sixers una soluzione per separarsi.

Corsa per Harden

Secondo quanto riportato dai media statunitensi, in prima fila per accogliere il Barba ci sarebbero Los Angeles Clippers e New York Knicks. Appare difficile invece un ritorno a Houston, visto che i Rockets hanno puntato Fred VanVleet, free agent dopo gli ultimi anni a Toronto.