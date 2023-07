Nba, Westbrook resta ai Clippers. Sabonis-Kings: rinnovo a cifre stellari!

NEW YORK (STATI UNITI) - Si anima il mercato Nba, con le franchigie che iniziano a gettare le basi per la prossima stagione. Movimenti di rilievo a Los Angeles, dove i Clippers (nel mirino c'è James Harden) hanno raggiunto l'accordo con Russell Westbrook, 34 anni, per un rinnovo biennale con opzione per il terzo. In 21 gare la scorsa stagione, l'ex Mvp ha realizzato con Los Angeles - dove è arrivato a fine febbraio dai dirimpettai dei Lakers - in media 15,8 punti, 7,6 assist e 4,9 rimbalzi.