Caso Wembanyama: "Schiaffi della security a Britney Spears? Ecco come è andata"

L'attacco di Britney Spears a Wembanyama

"Ho riconosciuto un atleta nella lobby del mio hotel mentre stavo andando a cena. - ha raccontato Britney Spears sui social network - Poi l'ho visto di nuovo e ho deciso di approcciarlo per congratularmi con lui per il suo successo. C'era molta confusione, per cui gli ho battuto la mia mano sulla spalla per ottenere attenzione: so che lui dice che l'ho afferrato, ma si è trattato solo di un colpettino sulla spalla. Una sua guardia del corpo mi ha colpito con uno schiaffo in faccia senza neppure guardarmi, facendomi cadere e togliendomi gli occhiali dal viso per l'impatto del colpo". Ha dunque concluso: "Devo ancora ricevere delle scuse pubbliche dal giocatore, dalla sua security o dalla loro organizzazione: spero vogliano farlo...".

Wembanyama risponde a Britney Spears

Non è tardata ad arrivare la versione dei fatti di Wembanyama, che ha spiegato: "Le istruzioni delle mie guardie del corpo erano quelle di non fermarmi e continuare a camminare verso il ristorante. Solo ore dopo mi è stato detto che la persona che aveva provato a fermarmi era Britney Spears, pensavo stessero scherzando, non volevo crederci. E invece era proprio Britney Spears, ma il suo volto non l'ho mai visto, perché ho continuato a camminare guardando dritto davanti a me". Il giocatore ha specificato: "C'era questa persona che continuava a chiamarmi: 'Sir! Sir!' e poi mi ha afferrato da dietro. Non mi ha semplicemente toccato sulla spalla, mi ha proprio afferrato da dietro. So che le guardie del corpo l'hanno spinta via, non so dire con quanta forza, perché non mi sono fermato a guardare".