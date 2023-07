"L'Epo provoca arresto cardiaco". L'incredibile accusa a Bronny James

ROMA - L'arresto cardiaco di Bronny James ha spaventato tutto il mondo dello sport e non solo. Tantissime le manifestazione di solidarietà ricevute da LeBron negli ultimi giorni, per le quali il campione dei Lakers ha ringraziato pubblicamente sui social. C'è però anche qualche voce fuori dal coro, come quella di Chael Sonnen, ex combattente UFC e Bellator, che ha individuato come causa l'utilizzo di farmaci per migliorare le prestazioni: "Se non monitori adeguatamente - ha twittato - il tuo uso di Epo, puoi subire un arresto cardiaco e morire nel sonno. Se non controlli adeguatamente il tuo uso di Epo e vai in arresto cardiaco di fronte ad altre persone, c'è una buona possibilità che qualcuno ti presti aiuto in tempo e sopravviverai. Se controlli il tuo uso di Epo, ma lo combini con il testosterone, hai tutta un'altra serie di problemi davanti a te. Sperando di poter inserire tutto questo tra le lezioni apprese".