Ex stella Nba condannata a 10 anni di carcere: ha truffato una cifra assurda

L'ex stella dell'Nba Terrence Williams è stato condannato a 10 anni di carcere per il suo coinvolgimento in un complotto finalizzato alla frode di quasi 5 milioni di dollari nei confronti del piano assicurativo sanitario dell'NBA. Un giudice federale ha emesso la condanna nei confronti dell'ex atleta, entrato in NBA come undicesima scelta nel Draft del 2009 e che ha militato in squadre come Nets, Rockets, Kings e Celtics.