Clamoroso Anthony Davis: nuovo contratto a cifre mai viste, record in Nba

LOS ANGELES (California) - I Los Angeles Lakers non hanno perso tempo e hanno blindato Anthony Davis. Nel primo giorno utile hanno infatti trovato l'accordo per un'estensione contrattuale. Segnali positivi emersi in precedenza, sia dal front office dei Lakers che dall'agente del giocatore, Rich Paul: entrambi lasciavano intendere che la trattativa sarebbe andata a buon fine. Davis aveva un contratto in scadenza nel 2025, ma ora il suo legame con la squadra californiana si estende fino al 2028.