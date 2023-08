Nba, Antetokounmpo come Mbappé: niente rinnovo con i Bucks

ROMA - Kylian Mbappé nel calcio, Giannis Antetokounmpo nel basket Nba. Così come l'attaccante francese del Psg (per il quale sono state fatte offerte folli dall'Arabia Saudita), anche il 28enne talentuoso cestista greco, miglior realizzatore nella storia dei Bucks, ha informato il club di Milwaukee di non voler firmare l'estensione del contratto. "Non avrebbe senso a livello economico. In ogni caso devo sentire che siamo tutti focalizzati sul voler vincere il titolo, altrimenti non firmo", ha detto il campione ellenico dalle colonne di The New York Times.