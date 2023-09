Shock in NBA, Porter Jr arrestato: ha tentato di strangolare la fidanzata

NEW YORK (USA) - Nba sotto shock per l'arresto di Kevin Porter Jr., playmaker o guardia degli Houston Rockets , avvenuto a New York per presunta aggressione e strangolamento della sua fidanzata in una stanza d'albergo, stando a quanto riferiscono i media americani citando fonti della polizia .

Porter jr. arrestato: cos'è successo

Il 23enne è stato preso in custodia mentre la donna, che soffriva di dolori al collo e un taglio al viso, è stata ricoverata in ospedale. Chiuso fuori dalla sua camera d'albergo intorno alle ore 6:45 del mattino, Kevin Porter Jr. avrebbe chiesto alla sicurezza della struttura di aiutarlo a rientrare, secondo la versione riportata da diversi media. È stato allora che avrebbe attaccato la partner Kysre Gondrezick, ex giocatrice della Wnba che era dentro. Scelto al primo turno del draft Nba nel 2019, Porter Jr. ha giocato una stagione con i Cleveland Cavaliers prima di essere ceduto nel gennaio 2021 ai Rockets che sulla vicenda hanno rilasciato un comiunicato: "Stiamo raccogliendo informazioni sulla questione che coinvolge Kevin Porter Jr - si legge nella nota -. Non abbiamo ulteriori commenti in questo momento".

La vita spericolata di Porter: i precedenti

Questa comunque non è la prima disavventura extra-campo per Porter che nel novembre 2020, mentre giocava per i Cleveland Cavaliers, venne arrestato dopo che la polizia aveva dichiarato di aver trovato una pistola carica e marijuana nella sua macchina dopo un incidente. Porter affermò di non sapere che la pistola fosse lì e alla fine le accuse furono respinte. Nell'aprile 2021 invece la Nba lo ha multato (50mila dollari) per aver violato le regole Covid-19 della lega visitando uno strip club di Miami. Nel gennaio 2022 infine, i Rockets lo hanno sospeso Porter per una partita per un atteggiamento aggressivo.

Porter minacciato dalla 'cognata'

Via Instagram intanto è arrivato il messaggio poco rassicurante di Kalabryna Gondrezick-Haskins, sorella della fidanzata di Porter che ha voluto taggare il cestista per essere sicura che lo leggesse. "Non puoi pensare di toccare mia sorella e non venire toccato" tra i passaggi del testo, oppure "Dovrai pregare di essere ancora in grado di camminare, per non dire giocare a basket". La stessa Kalabryna nel 2021, aveva picchiato il suo fidanzato (Dwayne Haskins, quarterback della Nfl), facendogli perdere un dente e lacerandogli il labbro a Las Vegas, dove la coppia aveva deciso di celebrare il proprio 'amore'.

