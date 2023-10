Nba, Gallinari non basta ai Wizard: anche Fontecchio ko

SAN ANTONIO (Stati Uniti) - Esordio negativo per Danilo Gallinari. I Wizard vengono battuti 143-120 da Indianapolis nella prima giornata Nba. L'azzurro colleziona 16 punti nei 17 minuti in cui è stato utilizzato. Ko anche Simone Fontecchio (in campo solo 2 minuti e 25 secondi, con due punti a referto), che con i Jazz viene battuto 130-114 dai Scaramento Kings. Vittoria esterna per i Dallas Mavericks, che battono 126-119 San Antonio. Sugli scudi Luka Donkic, con 33 punti, 13 rimbalzi e 10 assist). I Boston Celtics (trascinati da Kristaps Porzingis, autore di 30 punti) battono New York per 108-104 (Tatum 34 punti e 11 rimbalzi). Charlotte vince 116-110 con Atlanta, mentre Toronto supera di misura Minnesota 97-94 con Dennis Schroder autore di 22 punti.