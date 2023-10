Nba, Fontecchio e Gallinari ko. Milwaukee supera Miami

LOS ANGELES (STATI UNITI) - Notte da dimenticare per i due italiani impegnati nella regular season di Nba. Nelle undici gare disputate, due sconfitte per Simone Fontecchio e Danilo Gallinari. L'ex Virtus Bologna e Olimpia Milano non scende in campo nella sconfitta per 110-102 dei suoi Utah Jazz sul parquet dei campioni in carica, i Denver Nuggets, trascinati dalla 107esima tripla doppia in carriera (27 punti, 10 rimbalzi e 11 assist) della stella serba Nikola Jokic. Cadono anche i Washington Wizards dell'azzurro contro i Boston Celtics, ex squadra del 'Gallo': finisce 126-107 per gli ospiti con Gallinari in campo per 16 minuti ma il suo contributo è di soli tre punti, due assist e altrettanti rimbalzi.