Nba, LeBron James trascina i Lakers nel derby. Primo ko per Denver

LOS ANGELES (STATI UNITI) - I Lakers vincono il derby di Los Angeles dopo 11 sconfitte consecutive: finisce 130-125 per i gialloviola ,dopo un overtime, una partita al cardiopalma. Protagonista indiscusso della sfida è LeBron James: doppia doppia da 35 punti e 12 rimbalzi (più 7 assist) in 42 minuti di gioco per il prescelto. Bene anche Anthony Davis (27 punti e 10 rimbalzi) e D'Angelo Russell (27 i punti a referto). In attesa del debutto di James Harden, ai Clippers non bastano i 38 punti di un ispirato Kawhi Leonard, i 35 di Paul George e la doppia doppia da 24 punti e 11 rimbalzi di Westbrook. Non sorridono neanche i Denver Nuggets: i campioni in carica incassano il primo ko stagionale sul parquet dei Minnesota Timberwolves che si impongono 110-89. Quattro giocatori in doppia cifra per i padroni di casa: Edwards ne segna 24, Towns 21, Conley 17 e Reid 16. Ai Nuggets non bastano invece la solita doppia doppia (25 punti e 10 rimbalzi) di Jokic e i 14 punti di Murray.