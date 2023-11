Nba, i San Antonio Spurs vincono a Phoenix grazie a un super Wembanyama

NEW YORK (Usa) - Si sono disputate nella notte italiana quattro partite dell’ Nba . Successi esterni per San Antonio Spurs e Orlando Magic, vittorie casalinghe per New Orleans e Philadelphia 76ers.

Phoenix Suns-San Antonio Spurs 121-132

Vittoria esterna per i San Antonio Spurs che si prendono la partita nel primo quarto e mantengono un vantaggio considerevole fino al termine. Prestazione superba per Victor Wembanyama che mette a segno 38 punti conquistando 10 rimbalzi. Nei Suns eccellente ritorno per Devin Booker: per lui 31 punti, 13 assist e 9 rimbalzi.

Utah Jazz-Orlando Magic 113-115

Successo in trasferta anche per gli Orlando Magic che a Salt Lake City danno vita a una sfida entusiasmante contro gli Utah Jazz. Man of the match è Paolo Banchero che mette a referto trenta punti e segna il canestro del sorpasso finale. Gli ospiti trovano anche la doppia doppia da 14 punti e 10 rimbalzi di Wendell Carter Jr. Deludente prestazione per Simone Fontecchio che resta in campo soltanto sette minuti senza lasciare traccia.

New Orleans Pelicans-Detroit Pistons 125-116

Le assenze di Zion Williamson e Brandon Ingram non incidono nella prestazione casalinga dei New Orleans che battono in casa i Detroit Pistons. La partenza dei padroni di casa è sorprendente, i Pelicans si portano avanti di 25 punti. Detroit cerca di affievolire il divario, ma la distanza è eccessiva per evitare la sconfitta.

Philadelphia 76ers-Toronto Raptors 114-99

Philadelphia si impone con quindici punti di vantaggio grazie a una prestazione superba di Joel Embiid: per lui 28 punti, 13 rimbalzi e 7 assist a coronamento di una partita stellare. A Toronto non basta un super Scottie Barnes (24 punti, 8 rimbalzi e 8 assist) per evitare il passo falso in trasferta: i Raptors ci provano, ma non riescono mai a impensierire i Sixers.