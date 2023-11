Nba Cup, è subito show: Curry piega Oklahoma, Jokic batte Doncic

ROMA - Le aspettative non sono state tradite: spettacolo, canestri e qualche polemica al via della nuova Nba Cup, l'In-Season tournament che ha visto tornare sul parquet le stelle del basket americano. Nella giornata inaugurale Nikola Jokic batte Luka Doncic, Steph Curry segna il contestato canestro della vittoria sulla sirena per Golden State a Oklahoma City e Damian Lillard decide la sfida tra Bucks e Knicks . Vittorie anche per Miami su Washington, per Indiana su Cleveland e di Brooklyn in trasferta a Chicago.

Curry piega Oklahoma sulla sirena: festa Golden State

A Oklahoma finale rovente, con il canestro di Curry a 0.2 centesimi dalla fine che viene prima annullato per interferenza a canestro di Draymond Green, poi convalidato dagli arbitri dopo aver rivisto l'azione. Finisce con il successo di Golden State (141-139) e non poche polemiche: ma la partita di Curry è super con 30 punti, 8 rimbalzi, 7 assist. Successo anche di Milwaukee sui Knicks di New York (110-105) con i Bucks trascinati da Damian Lillard (30 punti e 4 assist), il migliore insieme a Brook Lopez. Nella prima gara della nuova competizione, gli Indiana Pacers, dopo aver maturato un vantaggio di 18 punti ma ripresi dai Cavaliers trascinati da un super Mitchell (38 punti), battono Cleveland 121-116.

Jokic trascina Denver: a Dallas non basta Doncic

Fanno festa i Brooklyn Nets che si impongono a Chicago battendo i Bulls (109-107), a cui non bastano i 24 punti di LaVine e DeRozan, mentre Finney-Smith (21) e Bridges (20) decidono la sfida in favore degli ospiti. I Miami Heat superano i Wizards di Danilo Gallinari (121-114): per il Gallo uno scampolo di partita e sei punti a referto. Per Miami gran prestazione di Tyler Herro (24 punti, 10 rimbalzi e 9 assist). L'attesa sfida tra Nikola Jokic e Luka Doncic se la aggiudica il serbo con Denver che batte Dallas (125-114): Jokic sfiora la tripla doppia (33 punti, 14 rimbalzi e 9 assist), e infligge ai Mavericks la prima sconfitta stagionale. Doncic chiude con 34 punti, 10 rimbalzi e 8 assist. Vittoria per Portland che batte Memphis (115-113).