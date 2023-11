Nba, prima sconfitta per Boston e Philadelphia trova la vetta

Altra serata elettrizzante in Nba con diversi risultati inaspettati: primo ko stagionale di Boston che proprio in virtù della sconfitta per mano dei Timberwolves viene raggiunta da Philadelphia in vetta ad Est. Serata amara per i Lakers, battuti a Miami e i per i Clippers battuti dai Knicks. Sorridono invece Denver, Golden State, Milwaukee e Oklahoma.

Super Edwards, Philadelphia aggancia la vetta

I Celtics si arrendono sul parquet di Minnesota (114-109) dopo l'extratime e perdono l'imbattibilità stagionale con i Timberwolves trascinati da un superbo Edwards, autore di 38 punti, 9 rimbalzi e 7 assist. Vince invece Philadelphia, che regola Washington (146-128), e ottiene il quinto successo grazie al fondamentale contributo di Embiid (48 punti, 11 rimbalzi e 6 assist). Solo un punto e un rimbalzo per Gallinari, in campo appena 4 minuti tra le file dei Wizards. Serata amara anche per i Lakers che, nonostante i 30 punti di LeBron James e i 23 punti (con 10 rimbalzi) di Reaves, cadono a Miami (108-107). Ko anche anche per l'altra squadra di Los Angeles: New York si impone 111-97, spinta da Randle (27 punti e 10 rimbalzi) e Barrett (26 punti).

Nba, i risultati delle altre gare

Tra gli altri incontri, Denver sorride contro New Orleans (134-116) così come Golden State (120-109 a Detroit con 34 punti per Curry), Milwaukee, spinta dai 36 punti e 12 rimbalzi di Antetokounmpo (129-125 in casa di Brooklyn, cui non bastano i 45 punti di Thomas) e Oklahoma (126-117 su Atlanta).