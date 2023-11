Nba, Antetokounmpo non basta ai Bucks. Vincono Indiana e Atlanta

Un Antetokounmpo eccezionale, ed autore di 59 punti, non basta ai Bucks per evitare la sconfitta, di misura, sul parquet della Gainbridge Fieldhouse di Indianapolis. Ad imporsi sono gli Indiana Pacers per 126-124. Tra i padroni di casa, in evidenza Haliburton (autore di 29 punti) e Mathurin (26).